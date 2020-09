Gestern weltweite Klimademos

sei. Um das Ziel von maximal 1,5 grad Temperaturerhöhung zu erreichen, muss dererfolgen.Er betonte außerdem, dass die Jugend das Recht habe, gegen die naturzerstörende Einstellung von vielen zu demonstrieren.Es kamenTeilnehmer; manche von ihnen ließen sich vielleicht motivieren von 12 Argumenten:"... In den letzten Jahren sind wir in eine neue Phase der Klimakrise eingetreten. Schon heute hat sich die Erde weltweit um mehr als ein Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit erwärmt, aus Modellen, Statistiken und Prognosen werden nun Brände, Fluten und Stürme. Stoppen wir die CO₂-Verklappung in der Atmosphäre nicht schnell, könnten schon im Jahr 2070 rund 3,5 Milliarden Menschen in Gebieten wohnen, in denen so hohe Durchschnittstemperaturen herrschen, dass ein Überleben kaum möglich ist - bei einer erwarteten Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen würde das rund ein Drittel der Weltbevölkerung betreffen. ..."Die nationalen Regierungen müssen endlich tätig werden - coronabedingt fällt der Klimagipfel in diesem Jahr aus; John Murton bereitet den Uno-Klimagipfel in Glasgow für den November 2021 vor und sagt in einem Spiegel-Interview:"... Wir müssen unsere Politik so gestalten, dass es für Investoren profitabler ist, in klimafreundliche Lösungen zu investieren, als in Kohle, Gas oder Öl. Fossile Investitionen werden über kurz oder lang zu "stranded assets", also gestrandeten Vermögenswerten. In Gesprächen weisen wir immer darauf hin, dass staatliche Hilfen für Kohlekraftwerke die sozialen und ökologischen Probleme nur noch größer machen. ..."