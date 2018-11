Venedig wird überschwemmt - von Wasser und von Menschen

"... Am 1. Dezember 2008 erreichte ein Hochwasser 156 cm. Der Meeresspiegel in der Lagune lag 2012 23 cm höher als um 1900, teilweise wegen der damaligen Absenkung durch inzwischen gestoppte Wasserentnahme und zum Teil durch den allgemeinen Anstieg des Meeresspiegels. Das seit Ende 2004 in Bau befindliche MO.S.E-Projekt (modulo sperimentale elettromeccanico) besteht aus 79 Schleusentoren auf dem Meeresgrund, die durch Druckluft aufgerichtet werden können. Die Fertigstellung ist für 2018 vorgesehen."Dies schreibt die deutsche Ausgabe von wiki, https://de.wikipedia.org/wiki/Venedig Auf meine Frage nach dem Fertigstellungstermin sagte mir ein Italiener, dass nicht in diesem Jahr die Fertigstellung sei, auch nicht im nächsten, frühestens im übernächsten..."Kritiker führen gegen das Projekt an, dass der Meeresspiegel durch die weltweite Klimaerwärmung noch weiter steigen und die Ökologie in der Lagunenstadt durch die Schleusen beeinträchtigt werden könnte. In der Tat sind die zur Befriedigung der Bedürfnisse der Erdölindustrie (Industriehafen Porto Marghera) und des Fremdenverkehrs (Kreuzfahrtschiffe) immer weiter vertieften Hafeneinfahrten ein Hauptproblem. ..." Quelle wiki s.o.