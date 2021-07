Let it BEE (Teil 2, Anfang Juli) - Potsdams Grünfläche am Holländischen Viertel wird insektenfreundlich!

"... Gemeinsam ein Zeichen für mehr Biodiversität und gegen das Insektensterben setzen - das können alle Potsdamerinnen und Potsdamer. ...In Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Website www.buerger-beete.de und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Brandenburg e.V. sowie weiteren freiwilligen Helfern werden am Samstag Blühwiesen auf den städtischen Grünflächen des Bassinplatzes entstehen. Die bisher tristen und ökologisch kaum wertvollen Rasenflächen werden aufgearbeitet und punktuell in Insektenweiden umgewandelt. Fast 60 heimische Wildstauden werden dann im frühen Sommer den Besuchern des Platzes den Aufenthalt verschönern.Doch nicht nur der Bassinplatz hat Potenzial – Möglichkeiten finden sich oft vor der eigenen Haustür. Interessierte können sich dazu am Samstag Inspiration und Informationen holen und erfahren, wie sie den eigenen Garten im Sinne der Biodiversität gestalten können! Information gibt es auch online unter www.bund-brandenburg.de/buntewiese/. ..."Vgl. auch: https://www.myheimat.de/potsdam/natur/let-it-bee-p...