Insektenhotel - im "Westentaschenformat"!

... Es gibt sowohl an Bäumen oder vorhandenen Gebäudewänden angelehnte bzw. vorgebaute als auch freistehende Insektenhotels. Der Begriff Insektenhotel entstand umgangssprachlich in Anlehnung an das hausartige Erscheinungsbild moderner Anlagen, die durch freistehende mehrstöckige Bauweise und – zum Schutz vor Witterungseinflüssen – ausgeprägte Dachkonstruktionen auffallen. ..."Übrigens, Merkel hat jetzt auch eines...:'Bundeskanzlerin Angela Merkel (63) besitzt jetzt ein Insektenhotel mit den Umrissen des Landes Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schenkte es der CDU-Chefin bei der sogenannten Stallwächterparty, einem Sommerfest des Bundeslandes in Berlin.Die Kanzlerin zeigte sich überrascht von dem Bienenhotel: „Dass ich so ein praktisches Geschenk bekomme, habe ich nicht gedacht.“...'