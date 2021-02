Die Jahresfigur der Sonnenposition am Himmel

Im ersten Bild habe ich grobskizziert, wie der Lauf der Sonne zu einer festen Uhrzeit, hier beispielsweise 15.20, über den Jahreslauf variiert. Es ist keine einfache gerade oder gekrümmt Linie, sondern ähnelt einer '8' und heißt Analemma."... Die zum Analemma führende scheinbare Schwankung der Sonne ist eine Folge zweier Bewegungen der Erde:Die Bahn der Erde ist elliptischdie Abweichung der scheinbaren Bahnebene der Sonne, auch Ekliptik genannt, vom Himmelsäquator (Projektion des Äquators auf den Himmel) beträgt ca. 23,5°.Wäre die Bahn der Erde ein exakter Kreis und stünde die Erdachse senkrecht auf der Bahnebene, dann befände sich die Sonne täglich im selben Moment einer gleichmäßig ablaufenden Zeit stets am selben Punkt am Himmel (auch nicht verschieden hoch, denn dann gäbe es auch keine Jahreszeiten). ..."Johannes Kepler veröffentlichte 1609 seine Entdeckung, dass die Planetenbahn eine Ellipse mit der Sonne in einem Brennpunkt ist; das ist das erste der nach ihm benannten drei Gesetze der Himmelsmechanik.