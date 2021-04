Botanische Besonderheiten

In den USA und England werden Mistelzweige in der Weihnachtszeit häufig in Wohnungen aufgehängt, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Misteln Dass so kleine, erst vor ganz wenigen Jahren neu gepflanzte Bäume auch schon von Misteln befallen werden, hat mich erstaunt.Auf dem zweiten Bild sind große alte Pappeln mit Misteln zu sehen - am Ufer der Nuthe, die durch südliche Stadtteile von Potsdam fließt und nahe der Stadtgründung in die Havel mündet.Das dritte Bild zeigt Bäume, die im Winter unbelaubt sind, aber durch den Efeubewuchs einen grünen Stamm haben - ein deutlicher Kontrast!