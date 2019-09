„Naturerlebnisraum Habichtwiese“ für Groß und Klein: StadtrandELFen e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Potsdam : StadtrandELFen e.V. |

Kinder und Erwachsene für die Natur begeistern: Das hat sich der Verein StadtrandELFen e.V. zum Ziel gesetzt und erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder und Familien eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen des Projekts „Naturerlebnisraum Habichtwiese“ bietet der Verein unter anderem ein monatliches Wiesencafé für Familien, Mitmach-Wochenenden für Werken-Interessierte sowie Projekttage für Kita- und Hortkinder an. Mit Hilfe des Projekts soll das Umweltbewusstsein von Kindern und Erwachsenen nachhaltig gefördert werden.

Getreu dem Motto „Natur und Gemeinschaft erleben“ macht sich der Verein seit 2014 für den Aufbau eines Umweltbildungs- und Naturerfahrungsraumes für Kinder und Familien stark. Dafür wurde das Projekt „Naturerlebnisraum Habichtwiese“ ins Leben gerufen. Zu dem Grundstück des Vereins gehört eine 6.000 qm große Wildwiese mit beispielsweise einer Feuerstelle und verschiedenen Beeten. Dort finden regelmäßig Natur-Aktionen für Groß und Klein statt. So können Heranwachsende zum Beispiel an Bauwochenenden mit Zeltmöglichkeit teilnehmen, ihre handwerklichen Talente unter Beweis stellen und ein abwechslungsreiches Wochenende erleben.„Besonders wichtig ist es uns, dass wir in der wachsenden und sich verdichtenden Stadt Potsdam einen naturverbundenen Erlebnisraum für die hier lebenden Menschen erhalten können. Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz, die wir unser Projekt erhalten und über die Gemeinschaft, die wir uns aufgebaut haben“, beschreibt Katrin Binschus-Wiedemann, Vorstandsvorsitzende des Vereins.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Vereins StadtrandELFen e.V. „Der Schutz unserer Natur und das Bewusstsein dafür ist überaus wichtig und aktuell. Deshalb unterstützen wir das Projekt und die zahlreichen Angebote des Vereins sehr gern“, sagte Mathias Schulz, Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.deAnger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.de