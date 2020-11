Im BER: "Wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden das Wichtigste sei, dann lautet meine Antwort: Freiheit."

Die Bilder sollen einen Eindruck vom "BER" vermitteln. Es gibt nur wenige Flüge in dieser Zeit (Bild 3), und auch relativ wenige Leute waren unterwegs in der Regionalbahn, in der Eingangshalle und auf der Besucherterrasse. Die Bilder 7 und 8 zeigen witzige Beschriftung und Namensgebung."... Nur eines braucht dieses Land nicht, selbst dann nicht, wenn die Passagierzahlen wieder ansteigen sollten: noch mehr neue Flughäfen.Der BER wäre dann der letzte seiner Art und als solcher ein gutes Denkmal.", schreibt der SPIEGEL Nr. 45 / 30. 10. 2020.