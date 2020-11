Hoffnung tut der Seele gut

Bei der Kirche im zweiten Bild sind Missverständnisse möglich. Mir wurde berichtet, dass besonders in der Dämmerung von Ortsfremden mit weniger guten Augen die Skulptur des öfteren nicht als solche erkannt wurde. Diese meinten, einen hoffnungslosen Lebensmüden sei in Gefahr, sich verzweifelt in den Tod zu stürzen und lösten Alarm aus...Schon bei der Planung wurde über dieses Kunstprojekt diskutiert:"... Im Vorfeld der dOCUMENTA (13) im Jahr 2012 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der künstlerischen Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev und dem Bistum Fulda. Zeitgleich zur documenta organisierte die Kirche eine Ausstellung von Werken des Bildhauers Stephan Balkenhol in Sankt Elisabeth, wobei eine zwei Meter hohe Plastik einer männlichen Person auf einer vergoldeten Kugel im Kirchturm aufgestellt wurde. ..." https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Elisabeth_ (Kassel)