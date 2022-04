Zur Feier ihres 10-jährigen Vereinsbestehens lädt die Blaskapelle Pöttmes e.V. alle Blasmusikfans und ihre Familien herzlich ein zum Blasmusik-Cup 2022. Dieser findet am Samstag, den 25.06.2022, ab 18 Uhr im Schorner Stadl in Pöttmes-Schorn statt.Die Besucher erwartet ein unterhaltsamer musikalischer Wettstreit mehrerer Blaskapellen, bei dem es nicht nur um musikalische Qualität geht, sondern vor allem darum, das Publikum möglichst gut zu unterhalten! Eine bunte Mischung traditioneller und moderner Blasmusik mit der ein oder anderen Überraschung ist also garantiert.Die Schorner Vereine sorgen für Speis und Trank, und an der Bar können die Blasmusikfans den Abend gemeinsam ausklingen lassen.Der Eintritt ist frei, frühzeitige Platzreservierung auf https://www.blasmusikcup.de wird aber dringend empfohlen.