Schlager & Popsongs der 50er - 80er Jahre im Festsaal des Rathauses Pfaffenhofen

Das Salon-Ensemble Ingolstadt präsentiert am Sonntag 7.7.2019 um 20.00 Uhr

im Festsaal des Rathauses, Hauptplatz 1, 85276 Pfaffenhofen Schlager & Popsongs der 50er - 80er Jahre unter dem Titel "All You Need Is Love" Es singen: Karin Law Robinson-Riedl und Rudolf Eduard Laué. Moderation und Zauberei: Gerhard Riedl

1967 erfuhr es fast die ganze Welt von den Beatles: "All You Need Is Love" - die erste weltweit ausgestrahlte Live-Fernsehproduktion wurde von 400 Millionen Zuschauern gleichzeitig gesehen. Die Schlager und Popsongs der vergangenen Jahrzehnte bewegen uns immer noch. Mit voller Motivation hat das Salon-Ensemble Ingolstadt Schlager-Highlights zu einem erinnerungsreichen Programm zusammengestellt – und da geht es oft um die Liebe: „Can‘t Help Falling in Love“, „Strangers in The Night“, „Schöner fremder Mann“, „Quando Quando Quando“, „Lady Sunshine und Mister Moon“. Auch aus dem alltäglichen Leben erzählende Geschichten fehlen nicht: „Ich war noch niemals in New York“, „Knowing Me Knowing You“ (ABBA), Frank Sinatras „My Way“ oder „We Are The World“ von Michael Jackson.Veranstalter ist: Pfaffenhofener Kultursommer 2019, Stadt PfaffenhofenKartenvorverkauf:Elektro Steib GmbH Moosburger Str. 19 85276 PfaffenhofenPfaffenhofener Kurier Hauptplatz 31 85276 PfaffenhofenVorverkauf: 12,- € / ermäßigt: 9,- € jeweils + VVGeb Abendkasse: 14,- € / ermäßigt: 11,- €Ermäßigung für: Schüler/Studenten / Schwerbehinderte / Hartz IV-EmpfängerFreie Platzwahl Einlass ab 19.30 Uhr Konzertbeginn 20.00 Uhrsiehe auch: Homepage Salon-Ensemble Ingolstadt