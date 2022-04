ZED MITCHELL ( ROCK BLUES ) @Fiddler´s Green Irish Pub 30.4.22 !!

https://www.zedmitchell.com/





Am 30.4.22 / 20:30 Uhr / Eintritt 20,00€ AK

Wo: Fiddler’s Green Irish Pub

Volkertshofener Straße 7a

89284 Pfaffenhofen an der Roth

Telefon: 07302 – 9200697

Um Reservierung wird gebeten !

Zed Mitchell gilt als musikalischer Tausendsassa, als einer der besten Gitarristen in Europa, feiert seit Jahren internationale Erfolge und begeistert mit seiner außergewöhnlichen 5-Oktaven-Stimme. Mit seinem am 7. September 2018 erscheinenden Album „WOW" liefert Zed Mitchell eines der besten Alben seiner Karriere ab. Grundehrlicher Blues trifft dort auf rockige Elemente, wobei Mitchell viele stimmliche Höhepunkte zu setzen weiß und mit punktgenauen Soli an der Gitarre berauscht.Dieses Album wird sowohl Blues-Liebhaber begeistern, als auch Einsteigern die Liebe zum Bluesrock näher bringen, es geht vom Ohr ins Herz und erzeugt den Drang, es sofort wieder hören zu wollen.Zed Mitchell kann auf eine beeindruckende Karriere als Studiomusiker in den Arco-Studios, München zurückblicken. Er wurde gebucht von:Tina Turner, Phil Collins, Pink Floyd, Eros Ramazotti, Natalie Cole, Curt Cress, Udo Lindenberg und Leslie Mandoki.Mit seiner Band hat er als Support-Act von Focus, Deep Purple, Ian Gillian, Joe Cocker, Santana und B.B. King gespielt.Jetzt ist Zed Mitchell mit seiner Band und ausschließlich eigenen Songs in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich unterwegs!Fotonachweis : Photonic Blues , Niko Festas