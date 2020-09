Ruth Maria Rossel Cello meets Loop

Cello meets Loop :

Datum: Do, 22.10.2020Uhrzeit: 19:30 - 22:00 UhrEintritt frei bzw. „auf Hut“07302 - 921528 oder reservierung@manufaktur-cafe.de Ausgezeichnet mit der Gold Medaille des internationalen Global Music Awards 2020 für ihr Album „Back2TheRuth“, begeistert Ruth Maria Rossel ihr Publikum weiter mit immer neuen musikalischen und visuellen Ideen!Sie studierte an den Musikhochschulen Würzburg, Stuttgart und am Mozarteum in Salzburg, wo sie ihr Studium mit dem Magistra Artium abschloss. Einladungen zu renommierten Konzertreihen und Festivals führen die Künstlerin, auch außerhalb Deutschlands nach Österreich, die Niederlande und die Vereinigten Arabischen Emirate. Im September 2016 wurde Ruth Maria Rossel in das Künstler WIKI von Klassik Radio aufgenommen. Seit November 2016 ist sie Markenbotschafterin der Firma Gewa. Die Stipendiatin und Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe verzauberte schonmit ihrer ersten Solo-CD ihr Publikum und beeindruckt nun mit ihrem zweiten Album „Back2TheRuth – Cello meets Dancefloor and Electro Pop“ erneut. „Das Cello von Ruth Maria Rossel schwingt, swingt und singt, es weint, lacht und tanzt – kurz, es lebt.“ (Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung).