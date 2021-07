Panta rhei, Fotografie Ausstellung im Museum Petersberg

Petersberg : Petersberg Museum |

Das Museum Petersberg ist Dienstag bis Sonntag von 10:00 Uhr-17:00 Uhr geöffnet. Die Fotografien sind bis zum 11. Juli 2021 zu sehen.

Fotografie zu Thema Panta rhei, alles fließt Inspiriert durch das Zitat „Panta rhei“ -"Man kann nicht zweimal in das selbe Wasser steigen genaues Zitat und wird Heraklit zu gesprochen. Alles fließt, alles ist in ständiger Bewegung, nichts steht still.

Alles ist in ständiger Bewegung, die manchmal schleppend langsam und fast unsichtbar von statten geht. Aus einem winzigen Samenkorn wächst eine Pflanze, ein Baum, der je nach Art Blätter in einem prächtigen herbstlichen Farbspiel abwirft um im darauffolgenden Jahr im neuem Grün den Frühling begrüßt. Blüten werden nach Bestäubung von Insekten zu Früchten, zu Nahrung. Die einzige Konstante ist die Bewegung, ist Wachstum, Erblühen, Verwelken und Vergehen/Sterben und das schon seit Milliarden von Jahren. Entstehung der Kontinente, die Erdplattenbewegungen, Fall einer Schneeflocke oder ein Flügelschlag eines Schmetterlings. Flux ist omnipresent, nichts und niemand hält es auf. Leonardo da Vinci beschrieb (1506-1510) im Leicester Codex die Erde als ein lebendes Wesen, verglich sie mit der Menschheit. "Hat der Mensch Knochen und Muskeln, besitzt die Erde Felsen. Er verglich Flüsse und Bäche mit den Adern und Venen durch das Blut fließt, das Ein- und Ausatmen, verglich das Pulsieren des Herzen mit Ebbe und Flut der Ozeanen, die sich fast aller sechs Stunden abwechseln. Er sah den Ozean als Atem der Welt".*

* stark gekürzt und frei übersetzt, aus dem Buch "Amazing rare things" von David Attenborough, Martin Clayton in "All the works of nature which adorn the world", Seite 41

Heraklit (um 535 v. Chr. - um 475 v. Chr.) Panta rhei stammt aus dem Werk "von Natur" und ist nur in Fragmenten erhalten. Er wurde als dunkler, weinender Philosoph bekannt. Ideen: Alles Geordnete verfällt in Chaos, Feuer ist das Hauptelement, da es aus dem Grund kommt und zur Oberfläche aufsteigt.

Leonardo da Vinci (15. April 1452, Vinci, Italien - 2. Mai 1519 Amboise, Frankreich), Maler, Bildhauer, Genie

Leicester Codex-Thomas Coke, 1. (Earl) Graf Leicester erwarb die Handschrift 1717

Fotografien zu diesem Thema wählte ich als Abschlußarbeit für ein Higher National Diploma in Fotografie am Telford College of Art und Technology Edinburgh.