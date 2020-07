Geschichtlich-historische Fahrradwanderung Penzberg/Starnberg-Buchendorf

Penzberg : Bahnhof |

Sport und Kultur verbinden kann man am Sonntag, den 26.Juli 2020 bei einer Fahrradwanderung im Würmtal. Geführt von Karl Hebler von der Gautinger Gesellschaft für Archäologie und Geschichte sowie Alexander Peren vom Penzberger Verein für Denkmalpflege entdecken die Teilnehmer im Raum zwischen Starnberg und Buchendorf bei Gauting verschiedene archäologisch und historisch interessante Stätten. Die Spannbreite reicht von den Kelten und Römern über das Mittelalter bis 1912. Aber auch Geschichten, Sagen und Legenden geben Zeugnis von vergangenen Zeiten. Die Tour startet am See-Bahnhof Starnberg und endet in Buchendorf, wo auch die Möglichkeit einer Einkehr besteht. Von dort kann man entweder mit dem Rad zurück nach Penzberg bzw. Starnberg fahren oder ab Gauting die S-Bahn nehmen um die Regionalbahn nach Penzberg zu erreichen.



Treffpunkt für den Ganztagesausflug ist am See-Bahnhof Starnberg um 10:45 Uhr bzw. am Bahnhof Penzberg um 9:45 Uhr (Abfahrt nach Starnberg 10:03). Bitte an die entsprechende Ausrüstung (Getränk, Sonnen-, Mückenschutz) und auch an den Mund-Nasenschutz denken! Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstalter sind aber für Spenden dankbar.



Informationen bei A. Peren 01575 2147514 oder auf der Homepage des Denkmalvereins www.denkmalverein-penzberg.de oder per Email an vorstand@denkmalverein-penzberg.de