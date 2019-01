Schon von weitem sichtbar erhebt sich Schloss Marienburg am Südhang des Marienberges, 20 km nordwestlich von Hannover.



König Georg der V., der das Schloss 1857 erbauen ließ, schenkte es seiner Frau Marie zum 39. Geburtstag als eventuell,späteren Witwensitz. Zwischenzeitlich diente es aber des öfteren als Jagdschloss.



Die authentisch erhaltene Sommerresidenz der Welfen, den ältesten Fürstenhauses Europas, zählt zu den bedeutensten neugotischen Baudenkmälern Deutschlands.





Der Sprung in die Neuzeit ist damit gelungen in dem der ehemalige Pfeferdestall des Schlosses, mit viel Raum, zu einem noblen Restaurant/Cafe umgebaut wurden.