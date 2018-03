Am 5. und 6. Mai 2018 findet wieder das Highland Gathering in Peine statt. Es lohnt sich, diese „bunte“ Veranstaltung zu besuchen. Ich habe vor, am Sonntag, den 6.5.2018, dort zu sein. Hat jemand von MyHeimat Lust, daraus ein kleines Treffen zu machen? Viele MyHeimat-User habe ich lange nicht gesehen. Für ein Treffen schlage ich vor, dort am Sonntag, den 6.5.2018, um 12 Uhr drinnen im Haupteingangsbereich zu warten.Infos gibt es unter