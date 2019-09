Marvin und Nolan Seifert vom TSV Pattensen starteten in der Altersklasse U12.Nach harten Kämpfen in den jeweiligen Pools belegte Nolan Seifert den 4. Platz und Marvin Seifert den 5. Platz.Beide sind für die Bezirksmeisterschaft am 22.09.2019 in Misburg qualifiziert.Viel Erfolg !!!!!