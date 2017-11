Weihnachts-Randori beim TSV Pattensen

Natürlich waren auch wieder die Eltern auf die Matte gebeten worden. Dort wurden sie von ihren Kindern aufs Kreuz gelegt. Vorher unterliefen sie aber einer guten Vorbereitung nach den Anweisungen der Trainer und hatten viel Spaß dabei.Danach unterteilte man die Kinder in 5er Pools. Der vorgegebene Wettkampmodus lautete Jeder gegen Jeden. Hierbei konnten sie mal ausprobieren was sie in ihren Trainingseinheiten gelernt haben. Die Kinder zeigten allerlei tolle Techniken vor. Nachdem die Judokas ordentlich Punkte gesammelt hatten, bekamen alle eine Urkunde und Medaillen. Die Freude war groß.Zum Abschluss fanden Ehrungen statt. Thomas Pischel bekam in diesem Jahr den Heinz-Walter-Wanderpokal für die herausragende Leistung den 2. Dan erreicht zu haben. Die Hilfstrainer Patrick Pischel, Jasmin und Sebastian Blank, Kim Wolff sowie Katharina Blank, bekamen ein tolles Geschenk für ihre Hilfsbereitschaft in diesem Jahr. Zudem wurden auch nochmals Torsten Wolff und Thomas Pischel für ihre 40 Jährige Vereinstreue geehrt.Um das ganze abzurunden bekam auch Heinz Walter, der nach mehreren Jahrzehnten Judo dem TSV Pattensen immer noch mit seinem Erfahrungsreichtum zur Seite steht, ein schönes Geschenk.Last but not least bedankt sich die Judosparte auch bei der Firma FERNSEH-HANSEN für eine großzügige Spende.Natürlich geht auch großer Dank an die Spartenleiterin Elke Kohlgarth, unter deren Leitung der Nachmittag so gut verlaufen ist. Und an die Organisatoren die geholfen haben die Veranstaltung vorzubereiten.Danke auch an die Eltern, die wieder fleißig für das leibliche Wohl sorgten.