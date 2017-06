TSV Judokas wieder on Tour !!

Bei super Wetter und strahlendem Sonnenschein, starteten sie die Tour am Rodelberg in Pattensen. Von dort aus ging es dann, mit viel Spaß zum Wiesendachhaus in Laatzen.Dort wurde getobt, gegrillt und gespielt. Nach netten Stunden in geselliger Runde begab man sich wieder auf den Rückweg.Gut gelaunt und doch ein wenig müde, wurden die Kinder wieder an ihre Eltern übergeben.Es war erneut ein gelungener Tag, außerhalb der Trainingszeiten, der in guter Erinnerung bleiben wird.Ein großer Dank geht an alle Mitwirkenden, ohne deren Organisation dies nicht möglich gewesen wäre.Auch an alle Eltern vielen Dank! Sie versorgten die Judokas mit köstlichen Salaten und Beilagen.