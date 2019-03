Spitzenergebnisse für die Judokas beim 3. Budokwai Bezirkspokal !

Geladen waren alle Vereine aus dem Bezirksfachverband Judo Hannover.Es wurde im "guten alten" 5er Poolsystem gekämpft. Auch drei Judokas vom TSV Pattensenwaren mit dabei.Sebastian Blank zeigte in der Altersklasse U15 sehr gute Leistungen. Er packte sein Repertoire an Bodentechniken aus, wo er überwiegend kämpfte. Im richtigen Moment konnte er seinen Gegner im Haltegriff festmachen. Damit konnte er vorzeitig mit Ippon den Kampf zu seinen Gunsten entscheiden. Sebastian errang den 1. Platz und freut sich sehr über die Goldmedaille.Nolan Seifert war als nächster in der Altersklasse U12 an der Reihe. Er zeigte hervorragende Wurftechniken. Nur einmal war er einem Gegner unterlegen. Nolan konnte aber mit hohen Wertungen alle anderen Gegner außer Gefecht setzen und holte sich den 2. Platz und somit die Silbermedaille.Marvin Seifert komplettierte das erfolgreiche Trio. Er kämpfte ebenfalls in der Altersklasse U12. Auch er zeigte eine ganze Reihe wunderbar anzusehende Techniken vor. Leider musste er sich einmal geschlagen geben. Marvin konnte sich mit drei überragend hohen Wertungen den 2. Platz sichern. Er durfte sich die Silbermedaille umhängen.Herzlichen Glückwunsch !!!!!!