Judosparte des TSV Pattensen trauert um Heinz Walter

1950, im Alter von17 Jahren, begann Heinz, sich für den Kampfsport zu interessieren. Er probierte Boxen und Ringen - was ihm nicht gefiel. Im Jahr 1951 fand er einen Judoverein in Hannover und trat dem Verein bei.1954,ereilte ihn eine schwere Verletzung, die er sich bei einer Judovorführung zuzog. Erst 1960 konnte Heinz wieder in den Judosport einsteigen.In den Jahren 1960/1961 war Heinz Mitbegründer des ,, Judo-Club Sakura Hannover e.V.".Seinen Trainerscheinabsolvierte er 1964 in Döhren. Heinz zog nach Pattensen und gründete-nach reichlichen Anfragen-im November1975 mit Jürgen Riemer die Judoabteilung des TSV Pattensen. Kurz darauf erlangte er den 1. Dan (Meistergrad). Ende der 1970er Jahre reiste er mit der Judosparte das erste Mal in die Partnerstadt Saint-Aubin-le´s-Elbeuf die er zuletzt im Jahr 2017 besuchte.Unvergesslich sind etliche Judopartys die oftmals auch nach dem Erwachsenen Training stattfanden und manchmal erst zur früher Morgenstunde endete.Er führte einige seiner Schüler bis zum Meistergrad und zeichnet Verantwortung dafür, dass in einigen Familien die Judo-DNA schon in die 3. Generation vererbt wurde.Durch seinen Jahrelangen Einsatz in unsere Region für den Judosporterlangt Heinz viel Anerkennung und wurde u.a. vom Niedersächsischen Judoverband mit der Verleihung des 2. Dan ausgezeichnet.Erst mit weit über 80 Jahren wollte Heinz selbst nicht mehr auf der Judomatte stehen-jedoch war sein Rat vom Mattenrand aus immer gefragt.Auch die letzte Vereinsmeisterschaft 2019 bereitete er mit vor, spendete die Pokale u.a. auch den ,,Heinz-Walter-Wanderpokal" für besondere Leistungen.Bis zuletzt wurde über Judo gefachsimpelt-bis Heinz am 10.08.2020 im Alter von 87 Jahren nach kurzer Krankheit starb. Sein Leben war der Judosport.Wir werden ihn vermissen...Für die Judoabteilung des TSV PattensenT. Pischel