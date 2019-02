2. Vision - Cup 2019 in Lengede bei Braunschweig

Am 23./24. 02. 2019 fand der 2. Vision - Cup in Lengede statt. Es traten insgesamt 460 Judokas aus 60 Vereinen in den Altersklassen U10, U12, U15, U18 und U21 dort an. Sie kamen aus Bremen, Sachsen, Sachsen - Anhalt, Nordrhein - Westfalen usw. angereist.Am ersten Tag startete Sebastian Blank, nach einer längeren Wettkampfpause, in der Altersklasse U15. Er hatte ein Teilnehmerfeld von neun Athleten in der Gewichtsklasse -37 Kg, aufgeteilt in zwei Pools zu bewältigen. Nach schwierigen Kämpfen, belegte Sebastian einen respektablen 5. Platz.Der zweite Tag begann mit der Altersklasse U12. Dort fanden sich dann Marvin und Nolan Seifert ein. Marvin kämpfte in einem Pool mit drei Gegnern in der Gewichtsklasse bis 29.2 Kg. Er gewann einen von drei Kämpfen und belegte einen tollen 3. Platz. Marvin fuhr mit der Bronzemedaille nach Hause.Nolan Seifert kämpfte ebenfalls in einem Pool mit drei Gegnern. In der Gewichtsklasse -25,4 Kg gewann er mit schönen Techniken zwei von drei Kämpfen und belegte einen eindrucksvollen 2. Platz. Ihm wurde die Silbermedaille überreicht.Herzlichen Glückwunsch, ihr wart super !!!