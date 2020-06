Umweltsch(m)utz in Pattensen ?

Mir stellt sich die Frage, ob sich der Umweltschutz für Einige nur auf die Verschmutzung der Meere oder der Luft reduziert?Wer mit offenen Augen z.B. an vielen Sammelplätzen für Papier und Flaschen vorbeigeht, der wird feststellen, dass sich bereits der Müll auf offener Straße vor der "eigenen Haustür" ausbreitet.(siehe Fotos)Das sieht doch für den umweltbewussten Mitbürger, der seinen gemütlichen Spaziergang am Samstagnachmittag macht, toll aus, oder?Interessant, dass es jemand gut meinte und ein WC vor die Container stellte...für die kleine Notdurft. Er hat nur den Spülkasten dazu vergessen!Ich beobachte gern Tiere in der Natur...aber Ratten oder Krähen, die dort zwischen den Abfallsäcken umherlaufen?- Das muss doch nicht sein!Vielleicht fehlt es aber auch an zusätzlichen Informationen, dass sich hier im Pattensen ein wirklich guter Werstoffhof befindet.Scheinbar nützt auch die Androhung von Geldstrafen für Umweltsünder herzlich wenig.Kameraüberwachung?-Vielleicht eine Überlegung wert. Jeder, der erwischt wird, muss seinen Abfall wieder abholen und ordnungsgemäß am Wertstoffhof entsorgen!