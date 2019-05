Wir haben ein kleines Vogelhaus in unserem Garten vermietet.

Direkt in einem Walnussbaum. Das Häuschen hatten wir beim NABU extra für Blaumeisen gekauft.Die sind dann tatsächlich auch eingezogen.Leider hatte der Waschbär aber schon zweimal das Häuschen heruntergerissen und die Brut geplündert. Jetzt habe ich es aber so fixiert, das er das nicht mehr kann.Im letzten Jahr waren aber Kohlmeisen dabei und haben das Eingangsloch vergrößert.Die Blaumeisen hatten keine Chance und die Kohlmeisen sind als neue Mieter eingezogen und brüten auch. Die Brut ist mittlerweile geschlüpft und wird eifrig gefüttert. Gestern ist ein vorwitziges Meisenkind aus dem Nest geflohen und war wohl in unserem Garten auf dem Boden gelandet. Das war für unseren Kater das Signal und er hat den Kleinen Vogel sofort zu meiner Frau gebracht. Der Kater durfte dafür gleich im Haus bleiben.Meine Frau wärmte den Jungvogel etwas in ihren Händen auf und ich setzte ihn danach auf unser Schuppendach. Da kamen sofort die Vogeleltern und flogen mit ihm in den nächsten Baum um ihn dort weiter zu füttern. Scheinbar hat er überlebt.Solche spannenden Geschichten erlebt man im eigenen Garten wenn man neue Mieter hat.