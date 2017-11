Rettungsring-Weihnachtsmarkt im pab - einzigartige Angebote

Pattensen : Pattenser Bad |

Wunderschöne Gestecke - kreative Weihnachtsdeko

"Es wird jedes Jahr schöner, kreativer, professioneller ..."

So kommentieren die Mitarbeiter des pab die Arbeit der Ehrenamtlichen des Fördervereins Rettungsring.Am 25./26.11., von 11-17 Uhr, findet wieder der Weihnachts- und Kränzemarkt im Pattenser Bad statt.Schon jetzt strahlt die Freibadumkleide des pab in weihnachtlichem Glanz mit vielen wunderschönen Kränzen, Gestecken und unterschiedlichen Formen und Farben, Weihnachtsdeko und und und ...Die Damen, die seit Wochen aktiv den Markt vorbereiten und diese Kränze und Gestecke in Handarbeit anfertigen, jedes ein Unikat, machen dies mit großer Hingabe, Liebe zum Detail und professionellem Geschick! Besser geht es nicht mehr ... könnte man meinen. Doch das haben wir in den letzten Jahr oft auch schon gedacht. Auch in diesem Jahr wurde wir wieder eines Besseren belehrt! Unglaublich!Kurzum, wer noch vor dem ersten Advent sein Haus in weihnachtliche Stimmung versetzen will oder ein einzigartiges Geschenk sucht, der sollte am 25./26.11. unbedingt ins pab kommen ... Pattenser Bad - Am Hallenbad 1 - 30982 Pattensen (Buslinie 340/341 direkt vor der Tür!)