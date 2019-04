Anzeige

Voller Erfolg - Sauna Event im Pattenser Bad

Freitag, der 26.04. war wieder ein gemütlicher und Schweiß treibendern Tag für die Saunagäste im PAB.

Bei diversen Aufgüssen, z.B.: Harmonie der Düfte, Im Birkenwald (Banja), Salzpeeling oder

am Gletscher (Eiswürfel und Eisminze) wurde so mancher Schweißtropfen vergossen.

Der Verlust an Flüssigkeit führte zu großem Durst - aber auch dagegen war vorgesorgt. Es gab wieder leckeren Früchtetee und jede Menge Mineralwasser.

Zur Stärkung gab es belegte Schnitten, zur Erfrischung Obststückchen.

Saunagäste brachten noch Salate und andere leckere Dinge mit, so dass der Tisch wieder reichlich gedeckt war.

Nach vielen amüsanten Gesprächen beendete man gegen 23:30 Uhr diesen schönen Abend.

Der Wunsch nach einem weiteren Event kam auf.

Na dann....auf geht´s, eventuell Anfang Juni !

