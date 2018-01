Anzeige

Tolle Sauna-Veranstaltung im Pattenser Bad

Am 12.01. fand wieder das beliebte Sauna-Event im Pattenser Bad statt.

Das Motto war dieses Mal "Am Hochofen". Düfte wie Birkenteer und Sandelholz bei diesem speziellen Aufguss erzeugten das typische Flair der Stahlkocher bei der Stahlschmelze - Bei entsprechenden Temperaturen im Schwitzraum !

Parallel konnte jeder Saunagast Informationen über den Beginn der Stahlgewinnung,über Techniken, und der heutigen Stahlerzeugung in Deutschland an der Pinwand bekommen.

Alle Gäste waren sehr interessiert.

Natürlich war der Tisch wieder reichhaltig gedeckt, die Aufgüsse speziell.

Gegen 23:30 beendete man die Veranstaltung mit dem Final-Aufguss, eine Reise in die Karibik mit Kokos-Vanille und Karibik-Rum (leider nicht getrunken, nur als Aufguss).

Klasse Stimmung und spontane Bitten um Fortsetzung. Vorraussichtlich: Ende Februar/Anfang März.

Gefällt mir