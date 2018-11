Spaß für Groß und Klein: Kindergeburtstage im Pattenser Bad

Vor nicht allzu langer Zeit wurde die Empore über dem Schwimmerbecken zur Spielstätte für Kinder. Ideal auch für das Ausrichten von Kindergeburtstagen geeignet.Einmalig ist die tolle Aussicht von der Empore auf das Wasser. In aller Gemütlichkeit feiern, ohne von anderen dabei beobachtet zu werden.Dinge für die Kinder( oder für die engagierten Eltern) selbst mitbringen, Tische liebevoll dekorieren...Und danach noch ins Bistro, vielleicht noch Pommes und Nuggets gefällig?Auf Wunsch gegen geringes Geld kann Animation gebucht werden. Ein Mitarbeiter des Bades beschäftigt die Kinder mit lustigen Spielen. Spaß-Schwimmen, tauchen, puzzeln...creativ sein im Team!Toll zu sehen, wie einsatzbereit Eltern sein können. So sprangen einige Mütter während der Animation am letzen Samstag spontan ins Wasser, um dem eigenen Sprößling und damit dem Team zu helfen.Einfach genial. So hatten alle ihren Spaß!Und ein Dankeschön mit positivem Feedback : einfach Klasse.Mittlerweile nehmen schon Gruppen aus Hannover das tolle Angebot im Pattenser Bad wahr.