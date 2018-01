SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck --Neujahrsbegrüßung am 25.01. im Restaurant zur Lüchte im Leine Hotel Pattensen

Pattensen : Restaurant zur Lüchte |

Liebe Freunde und Mitglieder,

unsere Weihnachtsfeier fand am 08.12. in den Hemminger Tennisstuben statt . Wie auch im letzten Jahr hatte uns die Wirtin, Frau Wunder, ein sehr schönes Weihnachtsessen serviert. Bei netter Plauderei und schöner Atmosphäre konnetn wir das Jahr ausklingen lassen. Von den 176 Mitgliedern waren 19 Personen inklusive der Gäste anwesend. Leider mussten wir an dem Abend noch das Ableben unseres früheren Vorsitzenden Horst Brandt beklagen. Ich hatte nur einige Tage vor der Weihnachtsfeier mit Herrn Brandt gesprochen, er hatte sich auf das Treffen noch sehr gefreut. Insgesamt war es ein interessanter und gleichzeitig geselliger Abend bei gutem Essen und netten Getränken! Neben den Berichten aus dem Ortsverband gab es ein Bericht über die Situation der Ortsverbände im kommenden Jahr.



Wir möchten das neue Jahr begrüßen und halten daher unser erstes Treffen in diesem Jahr im Rahmen einer geselligen Zusammenkunft für Freunde und Mitglieder!

Berichte aus dem SoVD und Neuerungen in den Ortsverbänden werden Mitgeteilt.

Zum Geselligen:

Es gibt Wildschweinragout, Gänsekeule, Fischplatte oder ein Vegetarisches Nudelgericht zur

Auswahl. Kostenbeitrag für Mitglieder €8,- Gäste zahlen voll. Getränke

sind individuell abzurechnen.

Bitte bis zum 23.01.2018 beim 1. Vorsitzenden

Lutz Märtin unter Tel.: 05101 925801 oder E-Mail : lumaertin@hotmail.de

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung!

Datum: 25.01.2018

Uhrzeit von: 18:00 / Restaurant zur Lüchte in Pattensen