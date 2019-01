Am Hallenbad 1

, Am Hallenbad 1 , 30982 Pattensen DE

Pattenser Bad , Am Hallenbad 1 , 30982 Pattensen DE

Pattensen : Pattenser Bad |

Am kommenden Freitag wird wieder das beliebte Sauna-Event in der gemütlichen Sauna des Pattenser Bades stattfinden.

Der Saunameister wird wieder Schnittchen, Obst, Knabbereien und selbstgemachten Früchtetee reichen.

Auch die beliebten Aufgüsse in der finnischen Sauna (90 Grad) werden nicht fehlen.

Gern begrüßen wir neue Gäste, die eine lockere und familiäre Gemütlichkeit mögen.