Sauna-Event im Pattenser Bad

Fortsetzung der beliebten Saunaveranstaltung im Pattenser Bad in Planung! - Nach dem gelungenen Auftakt in die Saison mit einigen neuen Gästen wird es am Freitag, den 30.11.

ab 18:30 Uhr, das nächste Event geben. Motto: "Feuer und Flamme"

Mit Schnittchen und Früchtetee nach "Art des Hauses" (im Eintrittspreis enthalten). Dazu gibt es, wie gewohnt, Obstteller (Ananas, Melone, etc.) und Knabbereien. Gäste dürfen gern den Tisch durch mitgebrachte Köstlichkeiten oder alkoholfreie Getränke bereichern.

Selbstverständlich verwöhnt die Sauna Fachkraft des Hauses wieder mit verschiedenen Aufgüssen, z. B. den Birkenaufguss mit anschließendem Abschlagen.

Durch Saunieren einmal abschalten vom Alltag, ungezwungene Atmosphäre, nette Gespräche führen und freundliche Menschen kennen lernen...

Viele Gründe sprechen dafür, einmal dieses Event im Pattenser Bad zu besuchen.