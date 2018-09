Mit Schwung in die neue Sauna-Saison

Am Freitag, den 26.10. 2018 starten wir im Pattenser Bad in eine neue Sauna- Saison mit den beliebten Spezialaufgüssen.

Unter dem Motto "Heiße Quellen" wir es zusätzlich wieder Schnittchen, Knabbereien, selbst gemachter Früchtetee und Obst geben!

Natürlich wieder in gemütlicher Runde.

Herzlich willkommen!