Flusi - einzigartiges Kirchenschiff

Dieses Schiff erweckte sofort meine Neugier. Viele vermuten Gotteshäuser in Dörfern und Gemeinden, große wunderschöne Bauten...Tatsächlich liegt ein Kirchenschiff seit 2006 im Binnenhafen, auf dem regelmäßig Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten oder andere kirchliche Feste stattfinden.Das Schiff ist 26 Meter lang und 7 Meter breit, bietet Platz für 130 Personen.Die evanglisch-lutherische Flussschiffergemeinde ist eine selbstständige Kirchengemeinde der Binnenschiffer und ihrer Angehörigen und Menschen, die in Flussnähe wohnen.Das Schiff wird von den ehrenamtlichen Betreibern, Pastoren und Diakonen liebevoll Flusi genannt.Viele Seeleute und Binnenschiffer wollten gern einen richtigen Gottesdienst erleben.Ab 1747 gab es eine schwimmende Kirche.Die heutige Flussschifferkirche ist Baujahr 1906. Bis in die dreißiger Jahre wurde sie als Lastkahn auf der Weser eingesetzt, in 3. Reich als Kriegswaffe beschlagnahmt.1951 wurde der Kahn umgebaut und 1952 zur Kirche geweiht.Seit 2010 ziert ein 4 Meter hohes Ankerkreuz das Dach des Schiffes.Anfang der 60er Jahre wurde es mit einer Pfeifenorgel ausgestattet.