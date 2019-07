UPDATE Nr. 2 - Pressemitteilung 513 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Flächenbrand

Flächenbrände im Stadtgebiet Pattensen



Eingesetzte Kräfte:

Auch am dritten Tag in Folge kam es zu einem Flächenbrand im Stadtgebiet Pattensen. Am Mittwoch, 3. Juli gegen 12:00h wurden die Ortsfeuerwehren Hüpede und Oerie alarmiert, an der Landesstraße 402 zwischen Hüpede und Pattensen musste auf einer Fläche von ca. 30qm der Seitenstreifen abgelöscht werden. Dies erfolgte nach Auskunft von Hüpedes Ortsbrandmeister Jens Beier durch Kleinlöschgeräte (Kübelspritze und Highpress). Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.Ortsfeuerwehr Hüpede mit einem Fahrzeug und 9 EinsatzkräftenOrtsfeuerwehr Oerie mit einem Fahrzeug und 6 EinsatzkräftenThorsten SteigerHauptlöschmeister