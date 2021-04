Pressemitteilung Nr. 07/2021 – Pattensen – Ehrenbeamte der Feuerwehr befördert – Stellvertretender Ortsbrandmeister OFW Reden ernannt

Beförderungen erhielten folgende Kameraden:Ortsbrandmeister OFW Koldingen Gerrit Groh zum Oberlöschmeistestv. Ortsbrandmeister OFW Koldingen Carsten Burose zum Oberlöschmeisterstv. Ortsbrandmeister OFW Oerie Sebastian Beichert zum Hauptlöschmeisterstv. Ortsbrandmeister OFW Pattensen Stefan Magyar zum BrandmeisterDa die Jahreshauptversammlungen in diesem Jahr voraussichtlich komplett entfallen müssen, erfolgten die Beförderungen im Rathaus lediglich in Begleitung des Sachbearbeiters für die Feuerwehren, Stefan Hahn und Stadtbrandmeister Henning Brüggemann.Schumann und Brüggemann dankten in wenigen kurzen Worten den Kameraden für Ihre Bereitschaft ehrenamtlich Führungspositionen zu bekleiden und auch in dieser Zeit hoch motiviert die übernommenen Aufgaben zu meistern.gez. H. Brüggemann