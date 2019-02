Pressemitteilung Nr. 07/2019 - Viele Ehrungen bei der Ortsfeuerwehr Vardegötzen

Mit der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Vardegötzen geht traditionell die Saison der JHV´n bei den Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet Pattensen zu Ende. So auch in diesem Jahr.

Rund 50 Mitglieder und Gäste hatten sich in dem kleinen Schulungsraum im Feuerwehrhaus „An der Bülte“ versammelt. Ortsbrandmeister Dieter Ramrath begrüßte Bürgermeisterin Ramona Schumann, Ortsvorsteher Dirk Meyer, den Vorsitzenden des Feuerschutzausschusses Andreas Ohlendorf, Abschnittsbrandmeister Eric Pahlke ebenso wie Stadtbrandmeister Henning Brüggemann.In seinem Tätigkeitsbericht für 2018 zählte der Ortsbrandmeister 4 Einsätze auf, an denen die Ortsfeuerwehr beteiligt war. Bei zwei Verkehrsunfällen auf der B3 streuten die Kameraden/innen auslaufende Betriebsstoffe ab. Zweimal waren Sie zur Unterstützung bei Bränden an der B 3 und in Pattensen im Einsatz. In einer Vielzahl von Ausbildungs- und Übungsdiensten wurde die Fertigkeiten vertieft und gefestigt, Hierzu gehören auch gemeinsame Übungsdienste, mit den Ortsfeuerwehren Jeinsen und Schulenburg.Die Ortsfeuerwehr verfügt per 31.12.2018 über 36 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 10 Kameraden bilden die Altersgruppe und 58 Bürger sind als fördernde Mitglieder in der Feuerwehr gelistet. Damit liegt die Mitgliederquote in Vardegötzen bei rund 34 % der Einwohner dieses Stadtteils.Führungslehrgänge besuchten der stellvertretenden Ortsbrandmeister Uwe Bick (Zugführer Teil 1 und Teil 2) sowie Kevin Hollmann (Gruppenführer Teil 2). Hollmann ist neben seiner Gruppenführertätigkeit auch stellvertretender Jugendfeuerwehrwart bei der OFW Jeinsen.Bei den Wahlen zum Ortskommando wurden jeweils einstig gewählt:1. Gruppenführer Jens HeimannKassenwartin Maren CarstensGerätewart Jens KowalewskiOrtssicherheitsbeauftragter Tobias WasmusKassenprüfer Jürgen Rollwage und Jobst KreipeKassenwart Thomas Lüdtke hatte sein Amt zuvor nach 18 Jahren abgegeben.Besonderen Dank sprach Dieter Ramrath den Kameraden Jens Heimann, Arne Othmer und Tobias Wasmus aus, die in vielen Stunden mühevoller Kleinarbeit alle Räume des Feuerwehrhauses aufgeräumt und farblich „Vordermann“ gebracht hatten. Bei dem ausgesprochen schlechten Gesamtzustand des Gebäudes war das eine große Herausforderung.In diesem Zusammenhang mahnte Ramrath abermals eine zukunftsfähige Lösung für die Unterbringung der Ortsfeuerwehr an.Höhepunkt, wie in jeder Versammlung, war die Ehrung treuer Mitglieder. Brandschutzabschnittsleiter Eric Pahlke sprach folgende Ehrungen aus:Hermann Othmer wurde mit dem Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen für langjährige Verdienste im Feuerlöschwesen für 40 Jahre ausgezeichnet. Nils Harder und Daniel Potrazki erhielten diese Auszeichnung für 25 Jahre. Werner Rollwage, Walter Möhle und Karl Heinz Gleiß erhielten das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Erich Zahn und Heinz Rollwage, die diese Auszeichnung für 40 bzw. 50 Jahre Mitgliedschaft erhalten sollten, waren nicht anwesend und erhalten ihre Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt.Stadtbrandmeister Henning Brüggemann beförderte Kevin Hollmann zum Löschmeister.In Ihren Grußworten dankten alle Gäste den Kameraden und Kameradinnen für ihren Einsatz zum Wohle aller Bürger und Bürgerinnen und sicherten zu, eine Lösung für die bestehenden Probleme – insbesondere für die Beseitigung infrastruktureller Unzulänglichkeiten – zu finden. Hierzu arbeitet der Arbeitskreis Feuerwehr, der sich aus Vertretern der Politik, Verwaltung und Feuerwehr gebildet hat eng zusammen.Traditionell endete die Versammlung mit einem gemeinsamen Essen.gez. H. Brüggemann