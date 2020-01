Pressemitteilung Nr. 03/2020 – Jeinsen Jahreshauptversammlungen - - Maik Schlimme wird neuer Ortsbrandmeister in Jeinsen

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Nils Kreimeyer, der in diesem Jahr die Versammlung leitete, gab in einem locker vorgetragenen Jahresrückblick eine Übersicht über die geleisteten Übungs- und Ausbildungsdienst. Er erinnerte an die 38 teilweise belastenden Einsätze bei denen 2 Mal Unfallopfer nicht mehr lebend aus ihren Fahrzeugen gerettet werden konnten. Eine Vielzahl der technischen Hilfeleistungen waren erforderlich, nachdem ein lokales Unwetter über Jeinsen gezogen war und Bäume umgeworfen und Äste abgebrochen hatte. Im Sommer galt es Entstehungsbrände am Fahrbahnrad zu löschen. In seinem Vortrag forderte Kreimeyer dazu auf, die bereits für 2019 geplante Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges in Angriff zu nehmen und die Sanierung der Feuerwehrhäuser voranzutreiben.Bürgermeisterin Schumann beförderte Stephanie Jänsch zur 1. Hauptfeuerwehrfrau, Kevin Doering und Robin Jänsch erhielten den Dienstgrad Oberfeuerwehrmann. Ronja Jänsch wurde nach Ableistung der Truppmannausbildung zur Feuerwehrfrau ernannt. Aus der Jugendfeuerwehr stießen Hauke Kleuker; Adrian Rausch und Lennart Lampe zur Einsatzabteilung. Für diese drei Kameraden beginnt im Februar 2020 die Truppmanausbildung.In ihren Grußworten dankten die Vertreter aus Politik, Verwaltung und Feuerwehrführung für die geleistet Arbeit und die Bereitschaft 365 Tage, 24 Stunden am Tag bereit zu sein, Hilfe zu gewähren wo sie nötig ist.gez. H. Brüggemann