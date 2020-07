Pressemitteilung 517 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Fehlfunktion eines Rauchmelders in Schulenburg löst Feuerwehreinsatz aus

Ein fehlausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus veranlasste Nachbarn den Notruf ab zusetzten. Die Bewohner befanden sich nicht in der Wohnung. Die Feuerwehr gelangten ohne den Einsatz von schwerem Gerät in die Wohnung, da ein Verwandter mit einem Zweitschlüssel die Wohnungstür öffnete.Nachdem sich die Einsatzkräfte davon überzeugten, dass keine Gefahr (Rauchentwicklung oder Feuer) von der Wohnung ausgehen wurde der Rauchmelder zurückgesetzt/deaktiviert.Eingesetzte Kräfte:Ortsfeuerwehr Schulenburg mit drei Fahrzeugen und 16 EinsatzkräftenOrtsfeuerwehr Jeinsen mit einem Fahrzeug und vier EinsatzkräftenRettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei EinsatzkräftenPolizei mit einem Fahrzeug und zwei BeamtenThorsten SteigerHauptlöschmeister