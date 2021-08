Pressemitteilung 511 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Brandgeruch in Redener Wohnhaus - 27.08.2021

Bewohner einer Doppelhaushälfte in Reden nimmt Brandgeruch wahr und ruft die Feuerwehr

Am Freitag, 27.08.2021 wurden die Ortsfeuerwehren Reden und Koldingen gegen 18:30h zu einem vermuteten Schwelbrand in die Dorfstraße in Reden gerufen.Der Bewohner einer Doppelhaushälfte nahm einen verdächtigen Brandgeruch wahr und lies sich diesen auch durch seine Nachbarn bestätigen. Völlig korrekt ist in diesem Fall der Anruf bei der Notrufzentrale unter Telefonnummer 112. Nur so können eventuelle Entstehungsbrände rechtzeitig von den Einsatzkräften der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.Glücklicherweise konnte kein Feuer, Brand oder Rauchentwicklung festgestellt werden. Bei der Kontrolle des Gebäudes kam auch die Wärmebildkamera der Ortsfeuerwehr Reden zum Einsatz, diese ermöglicht das Erkennen von Schwelbränden auch unter Verkleidungen da Strahlungswärme sichtbar wird.Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr die nicht zur Erkundung eingesetzt wurden, verblieben in Bereitstellung an den Fahrzeugen und bereiteten einen Löschangriff vor um bei Bedarf sofort eingreifen zu können.Auch der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Dies ist eine präventive Maßnahme, da bei Brandeinsätzen unter Atemschutz eine zeitnahe medizinische Versorgung im Bedarfsfall unerlässlich ist.Nach ca. einer Stunde konnte Einsatzleiter Tobias Eickhoff den Befehl zum Abrücken geben.Eingesetzte Kräfte:Ortsfeuerwehr Reden mit zwei Fahrzeugen und neun EinsatzkräftenOrtsfeuerwehr Koldingen mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräftenstellv. StadtbrandmeisterRettungsdienst mit zwei FahrzeugenThorsten SteigerHauptlöschmeister