Pressemitteilung 510 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Verkehrsunfall auf Bundesstraße 3

PKW kollidieren frontal

Eingesetzte Kräfte:

Am Freitag, 30.07.2021 wurde die Ortsfeuerwehr Vardegötzen gegen 17:30h zu einem Verkehrsunfall gerufen/alarmiert.Der Unfallort befand sich im Kreuzungsbereich der Bundestraße 3 mit der Landesstraße 460, südlich von Thiedenwiese. Ein VW Sportsvan und ein VW Golf kollidierten frontal. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Personen.Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab und betreuten die leichtverletzten Insassen der Fahrzeuge bis zum Eintreffen des in Pattensen stationierten Rettungsdienstes. Alle Personen konnten sich aber aus eigener Kraft aus den deformierten Unfallwagen befreien.Außerdem fing die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe des VW Sportsvan auf bzw. verhinderten eine Ausbreitung/Kontamination der Fahrbahnen.Vardegötzens Ortsbrandmeister Dieter Ramrath übergab nach ca. einer Stunde die Einsatzstelle der Polizei und rückte mit seinen Kameradinnen und Kameraden wieder ein.In Richtung Norden blieb die Bundesstraße 3 für ca. eine Stunden vollgesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei über die L 460 und den Ortsteil Vardegötzen umgeleitet bzw. später einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.Zum genauen Unfallhergang und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.Ortsfeuerwehr Vardegötzen mit einem Fahrzeug und acht EinsatzkräftenStadtbrandmeister und stellv. StadtbrandmeisterRettungsdienst mit einem FahrzeugPolizei mit einem Fahrzeug und zwei BeamtenAbschleppdienstThorsten SteigerHauptlöschmeister