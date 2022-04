Pressemitteilung 507 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Jeinsen

Der stellv. Brandabschnittsleiter Benjamin Moß wies in seinen Grußworten auf die Unverzichtbarkeit der Freiwilligen Feuerwehren hin, nur durch die kurzfristige, unbürokratische Verfügbarkeit vieler Einsatzkräfte (u.a. auch aus Jeinsen) konnte erst vor kurzem eine Flüchtlingsunterkunft innerhalb weniger Stunden auf dem Messegelände Hannover entstehen.Die Stadtfeuerwehrführung in Person von Stadtbrandmeister Henning Brüggemann und seinem Stellvertreter Jens Beier berichteten von den umfassenden Maßnahmen die durch den Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Pattensen nötig werden. Vier neue Feuerwehrhäuser sollen entstehen, unter anderem bekommen die Ortsfeuerwehren Jeinsen und Vardegötzen ein neues, gemeinsames Gerätehaus.Ortbürgermeister Günter Kleuker und der Vorsitzende des Feuerschutzausschusses Dirk-Christian Bötger dankte den aktiven Kameradinnen und Kameraden für Ihren Einsatz und die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unter den pandemiebedingt schwierigen Bedingungen.Die Grüße der Stadt Pattensen wurden von dem stellv. Bürgermeister Matthias Friedrichs überbracht.Maik Schlimme ging in seinem Bericht gemeinsam mit seinem Stellvertreter Nils Kreimeyer auf die Jahre 2020 und 2021 ein. In 2020 rückte die Ortsfeuerwehr insgesamt zehnmal aus, in 2021 waren es 12 Einsätze. Das Einsatzspektrum umfasste Brand- und Hilfeleistungseinsätze sowie Tierrettungen.Es wurden Onlineausbildungsdienste veranstaltet die großen Zuspruch fanden. Dennoch sind alle aktiven Kameradinnen und Kammeraden erleichtert seit kurzem endlich wieder praktisch zu üben um die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten zu können. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 1.807 Personenstunden im Dienst der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Jeinsen abgeleistet.Die Mitgliederstruktur gliedert sich wie folgt:37 aktive Einsatzkräfte9 Kammerden in der Altersabteilung15 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr9 „kleine Feuerlöscher“ in der Kinderfeuerwehr161 fördernde MitgliederUnter dem Tagesordnungspunkt Wahlen musste die Position des stellv. Ortsbrandmeisters neu besetzt werden. Nils Kreimeyer scheidet nach 6 Jahren aus dem Amt aus und stellte sich nicht erneut zur Wahl. Einstimmig wurde Timo Rüstig zu seinem Nachfolger gewählt. Die Jugendfeuerwehr wird weiterhin von Steffanie Jänsch und Daniel diDio geleitet. Reimund Feist und Ronja Jänsch beschäftigen sich mit den kleinsten im Kameradenkreis bei der Kinderfeuerwehr.Höhepunkt der Versammlung war der Tagesordnungspunkt Ernennungen/Beförderungen. Ortsbrandmeistert Maik Schlimme erhielt den Dienstgrad Löschmeister, die Beförderung wurde gemeinsam vom stellv. Bürgermeister Matthias Friedrichs und Stadtbrandmeister Henning Brüggemenn durchgeführt. Lara Jänsch, Marcel Schlimme, Lennard Lampe, Felix Kleuker und Adrian Rausch wurden zu Feuerwehrmännern bzw. zur Feuerwehrfrau ernannt. Eine besondere Ehrung erhielt Ernst-Heinrich Schiefer für seine 60jährige Tätigkeit im Feuerlöschwesen.Thorsten SteigerHauptlöschmeister