Pressemitteilung 504 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Feuerwehr rettet Hund aus Rohrleitung bei Vardegötzen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundeten die Lage und konnten am anderen Ende der Rohrleitung mindestens einen Fuchs ca. 2,5m weit in der „Feldbrücke“ entdecken.Nach Rücksprache mit dem Jagdpächter und einem Vertreter des Realverbandes wurde zunächst etwas Abstand zur Einsatzstelle hergestellt um dem Wildtier die Möglichkeit zu geben aus dem Rohr zu flüchten und auch so das Interesse des Hundes am Rohrdurchlass zu verringern.Nach rund zwei Stunden Wartezeit in der die Kameradinnen und Kameraden zwischenzeitlich wieder eingerückt waren und sich an der Lage nichts geändert hatte wurde auf Drängen der Besitzerin des Hundes mit Hilfe eines Radladers eines Vardegötzer Landwirtes, der auch selbst aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, der Erdboden über dem Entwässerungsrohr beseitigt.Die Einsatzkräfte zerschlugen das Betonrohr und „befreiten“ den Hund aus seiner „Zwangslage“. Durch den „Zugriff“ wurde es dem Fuchs auch zu ungemütlich und er verließ sein Versteck durch das abgewandte Rohr-Ende gemeinsam mit einem weiteren Exemplar der „roten“ Raubwildgattung.Die Füchse hatten den Hund auf Abstand halten können in dem sie im Rohr befindliche Erde und Unrat zwischen sich und den domestizierten, artverwandten Vierbeiner brachten. In der Jägersprache nennt man dieses Verhalten von Füchsen oder auch dem Dachs „verklüften“.Letztendlich fand der unterirdische „Ringkampf“ für alle Beteiligten ein glückliches Ende.Die überglückliche Besitzerin nahm für die Rettung Ihres Vierbeiners einiges auf sich, auch der Einsatz der Feuerwehr ist in diesem Fall kostenpflichtig und die Instandsetzung der Entwässerung bzw. Feldüberfahrt/Zufahrt muss ebenfalls von der Eigentümerin des Hundes getragen werden.Gegen 15:30h war der Einsatz beendet.Eingesetzte Kräfte:6 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Jeinsen mit einem Fahrzeugen5 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Vardegötzen mit einem FahrzeugStadtbrandmeisterVertreter des Realverbandes und JagdpächterThorsten SteigerHauptlöschmeister