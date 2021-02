Pressemitteilung 501 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Wasserschaden Koldingen - 17.02.21

Am Mittwoch, 17. Februar 2021 wurden die Ortsfeuerwehren Koldingen und Reden gegen 14:00h in die Redener Straße im Ortsteil Koldingen gerufen.Das Untergeschoss eines in Grundsanierung befindlichen und dadurch zur Zeit unbewohnten Einfamilienhaus stand bis zur Kellerdecke unter Wasser. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte floss das Wasser aus den Kellerfenstern über den Vorgarten auf die Straße.Erst nachdem Mitarbeiter des Wasserversorgers die Frischwasserzufuhr für das Gebäude abstellten, konnte die Feuerwehr tätig werden. Mit einer Tragkraftspritze (mobile Pumpe) und einer Tauchpumpe wurde der Keller anschl. soweit vom Wasser befreit, dass ein Mitarbeiter des Energieversorgers die Kellerräume betreten konnte um das Gebäude stromlos zu schalten.Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden vor Ort.Die Schadensursache war eine defekte Frischwasserleitung, welche vermutlich durch die hohen Minusgrade der letzten Tage in Mitleidenschaft gezogen wurde.Eingesetzte Kräfte:12 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Koldingen mit zwei Fahrzeugen3 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Reden mit einem FahrzeugStadtbrandmeisterWasserversorgerStromversorgerThorsten SteigerHauptlöschmeister