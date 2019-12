DRK Kreisverband Parchim: Kinderehen schockieren

Keine Rechtfertigung für Missachtung des Rechtes auf Selbstbestimmung

Das Bundesgesetzblatt zeigt, wie geduldig Papier sein kann. „Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen“ lautet der Eintrag vom 17. Juli 2017. Spätestens seit diesem Datum sollte also Klarheit geschaffen sein. In der Realität geht das Gesetz aber an der Problematik vorbei. Die jetzt bekannt gewordenen Fälle sind importiert - der überwiegende Anteil aus den EU-Ländern Bulgarien, Rumänien und Griechenland. Die Bundesregierung nannte in der Antwort auf eine Anfrage insgesamt 162 Schicksale, die Ende Oktober als „minderjährig und verheiratet“ im Ausländer-zentralregister dokumentiert waren. Erfasst wird dabei allerdings nur, wer verheiratet und zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch minderjährig ist. Betroffene, die als Kinder oder Jugendliche verheiratet wurden und inzwischen die Volljährigkeit erreicht haben, fallen durch das Raster.Kanert: „Die pädagogischen Fachkräfte in unseren Einrichtungen stecken eine enorme Energie in die Persönlichkeitsbildung und das eigenständige Denken von Kindern und Jugendlichen. Ich kann und werde nicht akzeptieren, dass parallel dazu irgendwer mit fadenscheinigen Argumenten einen Missstand wie Kinderehen rechtfertigt. Kulturelle oder religiöse Hintergründe dürfen nicht für solch eine unhaltbare Praxis missbraucht werden!“Der DRK Kreisverband Parchim e.V. ist als Teil des Landkreises mit rund 800 fest angestellten sowie fast 350 ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern fest verwurzelt. Das Spektrum des Verbandes reicht von Pflegedienstleistungen über Kinder- und Seniorenbetreuung bis hin zu Rettungsdienst und Schulsozialarbeit. Die Gesamtpalette gliedert sich in insgesamt zwölf Angebote - drei Leistungsbereiche werden dabei von Tochtergesellschaften betreut. Der Kreisverband ist über den Landes- und Bundesverband Teil der internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung und den Werten dieser Gemeinschaft verpflichtet. Er nimmt Verantwortung wahr: In der Region ist er eine unverzichtbare Säule der Wohlfahrt und gehört zu den größten Arbeitgebern.www.drk-parchim.deWortBild.Kaminski