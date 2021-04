Elbe-Radwanderbus startet am 17. April 2021: Fahrgast Nr. 55.555 wird demnächst geehrt

Samstag, 17.4.2021: Elbe-Radwanderbus geht wieder an den Start

Der Elbe-Radwanderbus bringt Fahrradfahrer samt ihrer Drahtesel ebenso wie Spaziergänger ganz bequem zu zahlreichen Attraktionen, Rad- und Spazierwegen in der Urlaubsregion Altes Land am Elbstrom.Auch im Jahr 2021 geht der Elbe-Radwanderbus wieder auf "große Fahrt" im Alten Land am Elbstrom! Zwischen dem 17. April und dem 3. Oktober ist der Freizeitbus mit Fahrradanhänger wieder in der gesamten Urlaubsregion - ob auf der Landschönheit Stader Geest, im Obstgarten Altes Land oder im Naturerlebnis Kehdingen - unterwegs.Startpunkt vom Elbe-Radwanderbus ist Harsefeld. Von dort fährt er nach Horneburg und weiter auf der bewährten Strecke durch Jork und Grünendeich bis in die Hansestadt Stade. Weiter geht´s parallel zum Elberadweg über Drochtersen, Wischhafen und Freiburg bis zum Natureum Niederelbe bei Balje.Die Fahrpläne sind so aufgebaut, dass Kombinationen mit weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln möglich sind (zusätzliche Fahrkarten notwendig), Kombinationen Linie 1: