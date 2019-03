Szene Hamburg Essen und Trinken verleiht den Genuss Michel 2019

Die Verleger Mathias Forkel und Tanja Kumst (Foto) vom Verlagskontor für Medieninhalte erwarten am 1. April rund 250 geladene Gäste aus Gastronomie und Wirtschaft im Thalia Gauss Theater in Hamburg erstemalig zu einer Gala mit anschließendem Branchentreff zu einem besonderen Abend. Die neue Ausgabe der "Szene Hamburg Essen & Trinken" erscheint am gleichen Tag mit einem Umfang von mehr als 380 Seiten und hat sich in den vergangenen Jahren zu dem Magazin für Restaurants und Gastronomie in Hamburg entwickelt.Die "Genuss Michel Gala" wird erstmalig von der Agentur DA CAPO aus Hannover konzipiert und inszeniert.