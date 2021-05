Wartungsarbeiten am Butterbergtunnel - Vollsperrung in der Nacht vom 20. Mai auf den 21. Mai

Anzeige

Sperrung in der Nacht vom 20. Mai auf den 21. Mai

In der Nacht vom 20. Mai auf den 21. Mai werden ab etwa 19 Uhr die planmäßigen Wartungsarbeiten an der technischen Ausstattung und dem Entwässerungssystem des Butterbergtunnels im Zuge der B 241 in Osterode am Harz (Landkreis Göttingen) durchgeführt.

Die Arbeiten sind aus Gründen der Arbeitssicherheit unter Vollsperrung auszuführen. Zum Abschluss der Arbeiten erfolgt ein Gesamttest der Sicherheitstechnik. Voraussichtlich ab 6 Uhr (morgens) wird der normale Betrieb wieder aufgenommen und die B 241 für den Verkehr freigegeben.

Die Verkehrsteilnehmer und Anlieger werden um Verständnis für die erforderlichen Wartungsarbeiten gebeten.



Ansprechpartner für den Inhalt dieser Information:



Günter Hartkens



Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Goslar

Geschäftsbereichsleiter

Am Stollen 16

38640 Goslar

Tel: (05321) 311-166

Fax: (05321) 311-199

guenter.hartkens@nlstbv.niedersachsen.de

