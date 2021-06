Theater beim NABU Ortenberg

Matinee am 4.7.2021 mit dem theater mimikri

Der NABU Ortenberg und das theater mimikri laden gemeinsam für den 4. Juli um 11 Uhr ein zu einer Matinee auf dem Gelände des Haus an den Salzwiesen in Ortenberg/Selters.Lange Zeit bestimmten Veranstaltungsabsagen unser aller Leben und es ist jetzt endlich die Zeit gekommen, zu der wir wieder etwas Normalität für die Veranstalter aber auch für unsere gemeinsamen Gäste bieten können.Nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Lilli Schwethelm und CarolynHall "Der Bescuh der kleinen Dame" setzt Julia Fußhoeller in einem 45 minütigen Soloprogramm das Stück auf der Bühne gekonnt clownesk-philosophisch um und regt dasPublikum damit zum Nachdenken, aber auch zum Lachen an.Große Aufregung im Club der roten Nasen!Die kleine Dame hat sich für die Ferien ein ungewöhnliches Reisezielausgesucht: „Ich reise zu mir. Ich besuche mich!“ „Aber dafür gibt eskeine Wegbeschreibung“, geben ihre besorgten Freundinnen zu bedenken.„Und vielleicht bist du gar nicht da, wenn du bei dir ankommst!“Doch die kleine Dame ist nicht aufzuhalten. In ihren Kofferpackt sie keine Sachen, sondern Gedanken. Allein, nur mit ihrer Concertina,einem Lied und einem schwebenden Koffer, macht sie sich aufden abenteuerlichen Weg.Durch ihre ungewöhnliche Entscheidung ist die kleine Dame plötzlichganz auf sich allein gestellt, erlebt unvorbereitet die Reaktionen derUmwelt auf ihr Anderssein und entdeckt sich selbst in überraschenderWeise.Ein Projekt von theater mimikrigefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.Das Außergewöhnliche ist diesmal der Ort der Aufführung und damit auch die verbundene Einbindung des Publikums – mitten in der freien Natur, ohne technische Hilfsmittel und damit verbunden nahe am Geschehen, ist die Aufführung beschränkt auf 80 Zuschauer.Voraussetzungen einen Platz im Publikum zu ergattern ist eine verbindliche Anmeldung unter https://nabu-ortenberg.de aber auch das Mitbringen einer eigenen Sitzgelegenheit. Ob Campingstuhl, Liege oder Picknickdecke – alles ist möglich und erlaubt.Für die Kostendeckung von theater mimikri und dem kleinenRahmenprogramm des NABU Ortenberg wird um eine, gerne auchgroßzügige, Spende zur Kostendeckung gebeten.