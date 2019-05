Monatstreffen von Aufstehen! Donau-Ries am Dienstag 7.5.19 in Oettingen

Wie immer um 20:00 in der Goldenen Gans. Diesmal soll es ein offener Stammtisch zum gegenseitigen Kennenlernen sein. Wir wollen darüber reden, was jeder einzelne von der Regionalgruppe erwartet und was er zum Gelingen beitragen kann.

Darüber hinaus hat am letzten Wochenende in Berlin ein bundesweiter Kongress stattgefunden, eingeladen hatte der Trägerverein. Auch darüber würde es sich lohnen zu reden. Siehe hier:Auszüge:Eine weitere Frage für den kommenden Dienstag wäre, welches der mindestens 3 bundesweit aktiven Foren wir für unseren Austausch nützen wollen oder ob wir bei unserem regionalen Forum https://offene-linke-ries.de/forums-forum-politik-forum/

bleiben. Ich habe auch auf der DGB-Veranstaltung zum 1.Mai in Nördlingen für uns geworben und würde mich freuen, auch aus diesen Kreisen mal jemand zu sehen.